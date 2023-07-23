В России продают Volkswagen Golf за 8 млн рублей. Что в нем особенного?

Новый полноприводный Volkswagen Golf R 2023 года выпуска ввезли в Россию неофициально и запросили за него 8 250 000 рублей.

Главной особенностью автомобиля является силовой агрегат – это 320-сильный 2-литровый бензиновый турбомотор EA888 с крутящим моментом 420 Н·м, работающий в паре с 7-ступенчатым «роботом» DSG.

А система полного привода 4Motion с функцией управления тягой задней оси повышает устойчивость и предел в поворотах. Также можно выделить потрясающую работу амортизаторов, системы стабилизации и коробки передач. Распределением момента между осями и колёсами задней оси управляет специальный процессор.

Внешне спортивный Volkswagen Golf R отличается 19-дюймовыми колёсными дисками и обвесом, который включает в себя передний бампер с самой большой решёткой в семействе, задний бампер с имитацией диффузора и двумя сдвоенными патрубками выхлопа, а также большой спойлер и накладки на порогах.

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Источник: Российская газета

Фото: Volkswagen