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В России продают Volkswagen Golf за 8 млн рублей. Что в нем особенного?

Новый полноприводный Volkswagen Golf R 2023 года выпуска ввезли в Россию неофициально и запросили за него 8 250 000 рублей.

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Главной особенностью автомобиля является силовой агрегат – это 320-сильный 2-литровый бензиновый турбомотор EA888 с крутящим моментом 420 Н·м, работающий в паре с 7-ступенчатым «роботом» DSG.

А система полного привода 4Motion с функцией управления тягой задней оси повышает устойчивость и предел в поворотах. Также можно выделить потрясающую работу амортизаторов, системы стабилизации и коробки передач. Распределением момента между осями и колёсами задней оси управляет специальный процессор.

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Внешне спортивный Volkswagen Golf R отличается 19-дюймовыми колёсными дисками и обвесом, который включает в себя передний бампер с самой большой решёткой в семействе, задний бампер с имитацией диффузора и двумя сдвоенными патрубками выхлопа, а также большой спойлер и накладки на порогах.

Источник: Российская газета

Фото: Volkswagen

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За РулемЛежнин Роман
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Отзывы о Volkswagen Golf (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Volkswagen Golf  2010
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Отличная машина, вопросов нет

Недостатки:

нет

Комментарий:

Хотелось бы новую, но финансы ...Мой брат покупал на http://auctionauto.kg/auction себе машину -Volkvagen Jetta SE. Ездит уже год, вопросов нет.

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