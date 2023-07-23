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В России выросли продажи люксовых автомобилейВ России выросли продажи люксовых автомобилей
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В России выросли продажи люксовых автомобилей

По данным «Автостата», в первой половине 2023 года на российском рынке выросли продажи люксовых автомобилей.

Названы самые дорогие автомобили в России

В первом полугодии 2023 года было реализовано 273 новых машины, что на 14% больше, чем за тот же период в прошлом году. Самыми популярными автомобилями, доля продаж которых составила 49,5%, оказались Bentley и Lamborghini. Они разошлись тиражом 72 и 63 машины соответственно.

Предпочитают россияне преимущественно кроссоверы. Самой продаваемой моделью в России в первой половине года стал кроссовер Lamborghini Urus, который выбрали 53 покупателя. Вторую строчку с небольшим отрывом занимает Bentley Bentayga с результатом 47 единиц.

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Территориально более половины всех продаж люксовых автомобилей пришлось на Москву. В столице России с января по июнь было продано 140 машин, что составляет 51,3% от общего объёма. В Подмосковье продажи составили 32 единицы, в Санкт-Петербурге — 17 машин, в Свердловской области — 10, в Краснодарском крае — 5, в Татарстане — 5.

Источник: Автостат

Фото: Unsplash

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За РулемЛежнин Роман
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