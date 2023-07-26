Машины по крышу в воде, дороги затоплены, движение встало: на Москву обрушился страшный ливень.

По прогнозам, дожди в столице полностью прекратятся к 21 часу.

Москва вновь оказалась в эпицентре погодного катаклизма. В отдельных районах Москвы во время ливней выпало больше половины месячной нормы осадков.

Так, в Дмитровском районе полностью затопило двор на Клязьменской улице. Припаркованные машина почти полностью ушли под воду.

Натиска непогоды не выдержали торговые центры «Румер» и «Вегас» - там затапливает первые этажи.

Парализовано движение на Боровском шоссе - дорогу под железнодорожным мостом между Солнцево и Переделкино затопило. Да и в других районах дороги больше напоминают озера, передвигаться по ним небезопасно.

Дептранс предупреждает о возможных локальных задержках наземного транспорта из-за непогоды.

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Источник: Москва 24

Фото: скриншот видео VK