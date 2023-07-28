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«За рулем» проверит самые популярные в РФ антифризы

В ходе испытаний наши эксперты оценят физико-химические свойства «охлаждаек», а также детально изучат их влияние на компоненты двигателя и системы охлаждения автомобиля.

Некачественными антифризами можно легко повредить и привести в негодность как систему охлаждения, так и сам двигатель – наш мониторинг показывает, что таких случаев становится все больше. Но выявить контрафакт при покупке практически невозможно. На прилавках подобные товары выглядят вполне пристойно: упаковки красивые, да и магазин не вчера открылся; цена, вроде бы, совсем не бросовая, а рекламные акции мотивируют на покупку и оправдывают привлекательный прайс.

Однако в состав таких жидкостей производители могут включать метанол, глицерин и другие компоненты, быстро убивающие систему охлаждения и двигатель. Чтобы выявить непригодные к применению жидкости, эксперты журнала и специалисты Международного испытательного центра по горюче-смазочным материалам решили провести исследование наиболее популярных образцов охлаждающих жидкостей, представленных в розничной сети.

Какие антифризы будем проверять?

Для испытаний выбрали образцы самых известных антифризов – флагманских участников рынка – FELIX Carbox – 40 G12+ и Sintec Antifreeze – 40 LUXE G12+. По данным агентства «Автостат», именно эти бренды уверенно лидируют, согласно опросу наших автолюбителей, в последние пять лет. Настолько ли они хороши в текущих рыночных условиях и насколько «сухая» статистика соответствует действительности?

Компанию им составили менее известные EUROazia – 40 G12 и CARBO – 40 G12, выбранные нами случайным образом. Интересно, что первый оказался самым дешевым в нашей выборке, у другого цена сильно «пляшет» в зависимости от региона!

Sintec ANTIFREEZE – 40 LUXE G12+
Производитель: ООО «Синтек Лубрикантс», Россия, Обнинск
Примерная цена 760 ₽ (за 5 кг)
FELIX Carbox – 40 G12+
Производитель: ООО «Тосол-Синтез-Инвест», Россия, Дзержинск
Примерная цена 900 ₽ (за 5 кг)


EURO azia – 40 G12
Производитель: ООО «Химсеть», Россия, Дзержинск
Примерная цена 530 ₽ (за 5 кг)


Antifreeze CARBO – 40 G12
Производитель: ООО «Дзержинскоргсинтез», Россия, Дзержинск
Примерная цена 1000 ₽ (за 5 кг)

Как будем сравнивать охлаждающие жидкости?

Мы сравним их с лидерами и проверим: в какой зависимости находятся цена и качество охлаждающих жидкостей, устойчивость спроса и известность бренда. Допускаем, что это могут быть абсолютно не коррелирующие вещи, и дешевый антифриз ничем не уступит своим более именитым коллегам. По крайней мере, очень хочется верить.

В ходе испытаний будут проверены физико-химические свойства «охлаждаек», а также мы детально изучим их влияние на компоненты двигателя и системы охлаждения автомобиля.

Первые результаты этой работы получим в ближайшие дни. Следите за нашими публикациями: уверены, что наши испытания позволят понять текущую ситуацию и качество продукции на рынке ОЖ, а также предостеречь автовладельцев от приобретения продукции, представляющей откровенную опасность для потребителей.

Все подробности испытаний с анализом и детальным разбором экспертов – на страницах журнала «За рулём» и в специальном разделе на нашем сайте. Сохраните в закладках – там будут появляться новые материалы.

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