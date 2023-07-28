Подпишись на «За рулем» и выиграй вот такие призы!

Подведены итоги очередного ежемесячного розыгрыша среди подписчиков «За рулем».

Каждый месяц «За рулем», старейшее и самое популярное автомобильное издание в России, проводит розыгрыш призов среди читателей, которые оформили подписку на журнал.

В розыгрышах призов участвуют все, кто оформил и оплатил полугодичную или годовую подписку на журнал «За рулем» на нашем сайте.

Очередной розыгрыш состоялся 27 июля и обладателями полезных, а потому вдвойне приятных, призов стали три наших читателя.

Как проходит розыгрыш призов

Выбираются победители всегда с помощью генератора случайных чисел, и участвуют все, кто подписан на журнал по состоянию в день розыгрыша. То есть, если вы сейчас подпишитесь на «За рулем», то через месяц вполне можете выиграть приз.

А призы у нас всегда подбираются не формально, а с тем, чтобы они обязательно пригодились победителям и они ими пользовались.

Победители розыгрыша от 27.07.23

В этот раз пылесос, аккумулятор и зарядное устройство GREENWORKS 24v отправляются Екатерине Семеновой в подмосковный Орехово-Зуево:

Дрель-шуруповерт GREENWORKS 24v выиграл Владимир Ермолаев из Великого Новгорода:

А обладателем шлифовальной машинки, аккумулятора и зарядного устройства GREENWORKS 24v стал Алексей Корольков из Москвы:

Скоро сотрудники «За рулем» свяжутся с победителями и расскажут, как им получить свои призы.

Других подписчиков, кто пока не выиграл призы от «За рулем» мы просим не расстраиваться – шансы победить есть всегда: розыгрыши проводятся ежемесячно. А те, кто выиграл, уже не будут участвовать в розыгрышах этого года, но смогут снова победить в 2024 году – надо только снова оформить подписку на «За рулем» на нашем сайте.