Подпишись на «За рулем» и выиграй вот такие призы!
Каждый месяц «За рулем», старейшее и самое популярное автомобильное издание в России, проводит розыгрыш призов среди читателей, которые оформили подписку на журнал.
В розыгрышах призов участвуют все, кто оформил и оплатил полугодичную или годовую подписку на журнал «За рулем» на нашем сайте.
Очередной розыгрыш состоялся 27 июля и обладателями полезных, а потому вдвойне приятных, призов стали три наших читателя.
Как проходит розыгрыш призов
Выбираются победители всегда с помощью генератора случайных чисел, и участвуют все, кто подписан на журнал по состоянию в день розыгрыша. То есть, если вы сейчас подпишитесь на «За рулем», то через месяц вполне можете выиграть приз.
А призы у нас всегда подбираются не формально, а с тем, чтобы они обязательно пригодились победителям и они ими пользовались.
Победители розыгрыша от 27.07.23
В этот раз пылесос, аккумулятор и зарядное устройство GREENWORKS 24v отправляются Екатерине Семеновой в подмосковный Орехово-Зуево:
Дрель-шуруповерт GREENWORKS 24v выиграл Владимир Ермолаев из Великого Новгорода:
А обладателем шлифовальной машинки, аккумулятора и зарядного устройства GREENWORKS 24v стал Алексей Корольков из Москвы:
Скоро сотрудники «За рулем» свяжутся с победителями и расскажут, как им получить свои призы.
Других подписчиков, кто пока не выиграл призы от «За рулем» мы просим не расстраиваться – шансы победить есть всегда: розыгрыши проводятся ежемесячно. А те, кто выиграл, уже не будут участвовать в розыгрышах этого года, но смогут снова победить в 2024 году – надо только снова оформить подписку на «За рулем» на нашем сайте.
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