Представлен электроскутер с максимальной скоростью более 100 км/ч
Одной из ключевых особенностей Scorpio X1 является его 10-киловаттный электродвигатель, который выдает 13 л. с. Это означает, что Scorpio X1 способен развивать скорость более 100 км/ч, что делает его одним из самых быстрых электрических скутеров на рынке. Scorpio X1 может проехать 200 км на одном заряде благодаря аккумулятору емкостью 5 кВт·ч.
Зарядка аккумулятора Scorpio X1 до 90 процентов занимает около 3 часов. Предсерийные прототипы скутера в настоящее время находятся в стадии тестирования, и компания Scorpio Electric планирует сертифицировать их совместно с Shenzhen BYD Electronics.
Окончательная версия скутера будет выпущена в 2024 году, и она обещает привнести новые стандарты в мир электрической мобильности.
Источник: IXBT
Фото: Scorpio Electric
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