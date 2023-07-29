Представлен электроскутер с максимальной скоростью более 100 км/ч

Новый скутер Scorpio X1 был представлен на конференции Nexus Europe 2023 в Мадриде.

Одной из ключевых особенностей Scorpio X1 является его 10-киловаттный электродвигатель, который выдает 13 л. с. Это означает, что Scorpio X1 способен развивать скорость более 100 км/ч, что делает его одним из самых быстрых электрических скутеров на рынке. Scorpio X1 может проехать 200 км на одном заряде благодаря аккумулятору емкостью 5 кВт·ч.

Зарядка аккумулятора Scorpio X1 до 90 процентов занимает около 3 часов. Предсерийные прототипы скутера в настоящее время находятся в стадии тестирования, и компания Scorpio Electric планирует сертифицировать их совместно с Shenzhen BYD Electronics.

Окончательная версия скутера будет выпущена в 2024 году, и она обещает привнести новые стандарты в мир электрической мобильности.

Источник: IXBT

Фото: Scorpio Electric