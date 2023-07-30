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Никогда так не делайте: водитель положил на крышу авто деньги и уехал

Находкой воспользовался прохожий. И теперь с ним разбирается полиция.

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Мигрант, наверно, не поверил свалившемуся на него счастью, когда нашел на одной из московских улиц сверток с миллионом рублей. Но, как оказалось, у денег был хозяин. На беду несостоявшегося миллионера на улице есть камеры видеонаблюдения, а потому найти его полиции не составило большого труда.

На кадрах видно, как гражданин положил на крышу своей машины бумажный сверток, в котором были деньги, потом отвлекся на телефонный звонок, сел за руль и уехал.

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Обнаружив пропажу, мужчина обратился в полицию. Искать нового обладателя денежных знаков долго не пришлось. Только вот оказалось, что за непродолжительное время он успел потратить 400 тыс. рублей.

Остаток вернули законному владельцу, а с незадачливым Рокфеллером теперь разбираются правоохранительные органы.

Источник: Москва 24

Фото: Скриншот видео VK

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