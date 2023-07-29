В честь 40-летия модели Volkswagen выпустил юбилейную Jetta GLI
Новая модель сохраняет технические характеристики обычной Jetta GLI, но привносит некоторые интересные дизайнерские изменения. Красные акценты внутри и снаружи придают автомобилю особый шарм. Сам автомобиль будет доступен в трех цветах: сером, белом и синем.
Особенность модели будет подчеркнута черными элементами, такими как решетка радиатора, корпуса зеркал заднего вида, верхняя часть крышки багажника с небольшим спойлером и 18-дюймовыми колесными дисками.
Под капотом этой юбилейной модели будет 2,0-литровый турбомотор мощностью 228 л. с. В базовой комплектации он будет предлагаться с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Однако, для желающих за дополнительную плату будет доступна 7-ступенчатая роботизированная коробка с двумя сцеплениями.
Цена базовой версии Jetta GLI 2024 40th Anniversary Edition составляет 29 235 долларов.
Источник: Motor1.com
Фото: Volkswagen
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Отзывы о Volkswagen Jetta (1)
Перекупался Глав.Ред . ясно что у седанов плавность хода лучше чем у хетчей(неподресоренные массы и т.д..Колодочкин обьяснит)