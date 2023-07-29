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В честь 40-летия модели Volkswagen выпустил юбилейную Jetta GLI

Всего будет выпущено 1984 экземпляра Volkswagen Jetta GLI 2024 40th Anniversary Edition, что символично соответствует году дебюта оригинальной Jetta GLI в США.

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Новая модель сохраняет технические характеристики обычной Jetta GLI, но привносит некоторые интересные дизайнерские изменения. Красные акценты внутри и снаружи придают автомобилю особый шарм. Сам автомобиль будет доступен в трех цветах: сером, белом и синем.

Особенность модели будет подчеркнута черными элементами, такими как решетка радиатора, корпуса зеркал заднего вида, верхняя часть крышки багажника с небольшим спойлером и 18-дюймовыми колесными дисками.

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Под капотом этой юбилейной модели будет 2,0-литровый турбомотор мощностью 228 л. с. В базовой комплектации он будет предлагаться с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Однако, для желающих за дополнительную плату будет доступна 7-ступенчатая роботизированная коробка с двумя сцеплениями.

Цена базовой версии Jetta GLI 2024 40th Anniversary Edition составляет 29 235 долларов.

Источник: Motor1.com

Фото: Volkswagen

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За рулем в Дзен
За РулемЛежнин Роман
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Отзывы о Volkswagen Jetta (1)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Volkswagen Jetta  2010
/ срок владения: до 6 месяцев

Комментарий:

Перекупался Глав.Ред . ясно что у седанов плавность хода лучше чем у хетчей(неподресоренные массы и т.д..Колодочкин обьяснит)

-1