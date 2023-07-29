Skoda Octavia вернулась в Россию и стала дешевле

В Россию привезли партию новых лифтбэков Skoda Octavia Pro 2023 года выпуска без пробега, за которые просят от 3 090 000 рублей.

Одно из главных преимуществ новой Skoda Octavia Pro — это ее увеличенная по сравнению с обычной Octavia колесная база, которая составляет 2730 мм. Габаритная длина составляет 4753 мм.

В салоне установлена 12-дюймовая мультимедийная система, тогда как в стандартной Octavia используется 10,25-дюймовый сенсорный экран. Кроме того, в Skoda Octavia Pro установлен трёхспицевый руль, в то время как обычная Octavia оснащена двухспицевым.

Что касается мотора, Skoda Octavia Pro оснащена турбированным 150-сильным мотором TSI объемом 1,4 литра и 7-ступенчатой роботизированной коробкой DSG.

Стоит добавить, что впервые такие машины приехали в Россию в марте. Тогда цена была на 300 тыс. рублей выше.

Источник: Российская газета

Фото: autohome.com.cn