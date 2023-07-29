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Skoda Octavia вернулась в Россию и стала дешевле

В Россию привезли партию новых лифтбэков Skoda Octavia Pro 2023 года выпуска без пробега, за которые просят от 3 090 000 рублей.

Skoda Octavia провалила «лосиный» тест

Одно из главных преимуществ новой Skoda Octavia Pro — это ее увеличенная по сравнению с обычной Octavia колесная база, которая составляет 2730 мм. Габаритная длина составляет 4753 мм.


В салоне установлена 12-дюймовая мультимедийная система, тогда как в стандартной Octavia используется 10,25-дюймовый сенсорный экран. Кроме того, в Skoda Octavia Pro установлен трёхспицевый руль, в то время как обычная Octavia оснащена двухспицевым.

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Что касается мотора, Skoda Octavia Pro оснащена турбированным 150-сильным мотором TSI объемом 1,4 литра и 7-ступенчатой роботизированной коробкой DSG.

Стоит добавить, что впервые такие машины приехали в Россию в марте. Тогда цена была на 300 тыс. рублей выше.

Источник: Российская газета

Фото: autohome.com.cn

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За РулемЛежнин Роман
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Отзывы о Skoda Octavia (9)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Skoda Octavia  2017
/ срок владения: 1 - 3 года

Достоинства:

1.4 дсг комплектация Style.Очень доволен машиной. Владею с 2018 года. Брал новую. Нечего не делал все устраивает. Расхода масла нет. Расход топлива 5.4 добивался. Это притом что на обгон подрывает как ракета. ДСГ на высоте по сравнению даже с автоматом и вариатором.

Недостатки:

нет

Комментарий:

Купил как раз перед переездом с Севера на Юг. Мотался по несколько раз в год . Заправляю бензин марки 100. на полном баке до отсечки проезжаю 850 км. Намотал 80000 км никаких затрат кроме ТО. Я думаю все поломки из за жадности хитрых хозяев которые заливают дешевое топливо. Устраивает и диодный свет в фарах так же климат контроль при минус 35 едешь в футболке естественно в прогретом автомобиле. Выровнял пол и при дальней поездке сразу раскладываю сиденья стелю постельное кроче все класс. Отличный авто. До этого был Мицубиси Спорт с 2014 года.

+2