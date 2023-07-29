Новый полуприцеп на европейских компонентах покажут на выставке

На выставке COMTRANS 2023 компания АВТОТРАК представит новые полуприцепы HASTRAILER.

АВТОТРАК является официальным дистрибьютором компании HASTRAILER (Хастрейлер) на территории России. HASTRAILER выпускает шторные, бортовые и самосвальные полуприцепы, полуприцепы-рефрижераторы, полуприцепы-контейнеровозы 40; 42,5; 45 футов, а также 4-осные полуприцепы.

В производстве прицепов HASTRAILER использует только качественные европейские комплектующие. Полуприцепы оснащены тормозной системой WABCO/Knorr-Bremse, осями SAF/BPW, осветительными системами Aspoeck, шинами первой линейки и рамой из высокопрочной стали.

На выставке посетители могут ознакомиться с еще большим количеством техники и получить консультации от инженеров производств. Зарегистрироваться можно на сайте comtransexpo.ru

Источник, фото: Международная выставка коммерческих автомобилей COMTRANS