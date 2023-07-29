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Новый полуприцеп на европейских компонентах покажут на выставкеНовый полуприцеп на европейских компонентах покажут на выставке
На выставке COMTRANS 2023 компания АВТОТРАК...
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Новый полуприцеп на европейских компонентах покажут на выставке

На выставке COMTRANS 2023 компания АВТОТРАК представит новые полуприцепы HASTRAILER.

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АВТОТРАК является официальным дистрибьютором компании HASTRAILER (Хастрейлер) на территории России. HASTRAILER выпускает шторные, бортовые и самосвальные полуприцепы, полуприцепы-рефрижераторы, полуприцепы-контейнеровозы 40; 42,5; 45 футов, а также 4-осные полуприцепы.


В производстве прицепов HASTRAILER использует только качественные европейские комплектующие. Полуприцепы оснащены тормозной системой WABCO/Knorr-Bremse, осями SAF/BPW, осветительными системами Aspoeck, шинами первой линейки и рамой из высокопрочной стали.

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На выставке посетители могут ознакомиться с еще большим количеством техники и получить консультации от инженеров производств. Зарегистрироваться можно на сайте comtransexpo.ru

Источник, фото: Международная выставка коммерческих автомобилей COMTRANS

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За РулемЛежнин Роман
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