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Mercedes-Benz представил новые минивэны V-класса и EQV

Автомобиль будет представлен в трех вариантах длины кузова: Compact, Long и Extra-Long. А также в комплектации Base, Style, Avantgarde и Exclusive.

Автодом Mercedes-Benz выполняет команду: «Эй, Мерседес!»

Внешне Mercedes-Benz V-класса получил несколько изменений, включая новую решетку радиатора и обновленные фары. V-Класс оснащен двумя раздвижными дверями. Задний бампер и задние фонари также были обновлены.

В салоне Mercedes-Benz V-класса будет 12,3-дюймовая цифровая комбинация приборов и информационно-развлекательная система MBUX с сенсорным экраном. Система MBUX предоставляет доступ к различным функциям, таким как потоковая передача музыки, навигация с дополненной реальностью и голосовой помощник, который отзывается на команду «Привет, Мерседес».

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Минивэн также обеспечивает высокий уровень безопасности с помощью 11 подушек безопасности, автономного экстренного торможения, мониторинга слепых зон, предупреждения о перекрестном движении сзади и других передовых систем помощи водителю.

Mercedes-Benz EQV, электрический аналог V-класса, предлагает все те же улучшения и возможности, но с экологическим уклоном. EQV будет доступен только в двух вариантах длины кузова и комплектации Avantgarde.

Производство новых V-класс и EQV начнется в начале 2024 года.

Источник, фото: carexpert.com.au

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За РулемЛежнин Роман
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