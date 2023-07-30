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Jonway YY800-2 – очередной конкурент для культовой модели Honda Rebel 500

Новый круизер Jonway YY800-2 пропитан духом старой школы и вдохновлен мотоциклами Indian и Harley-Davidson.

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Среди внешних особенностей мотоцикла можно выделить пухлые шестнадцатидюймовые колеса с белыми боковинами, одноместное сиденье и необычный выхлоп. Все это отражает влияние модели Scout Bobber от Indian.

Мощный двигатель с жидкостным охлаждением V-twin объемом 800 куб. см. выдает 61 л. с. Мощность передается на заднее колесо через шестиступенчатую механическую коробку передач. Для обеспечения плавной подачи мощности YY800-2 использует ременную передачу, что является классическим решением, применяемым в американских круизерах.

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YY800-2 оснащен двумя тормозными дисками спереди, на которых установлены радиальные суппорты. Кроме того, мотоцикл имеет перевернутую вилку и заднюю подвеску с двумя классическими амортизаторами.

Вес модели YY800-2 составляет 230 кг. Цена на новый круизер в Китае составляет примерно 6200 долларов.

Источник: Журнал «Мото»

Фото: Jonway

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За РулемЛежнин Роман
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