В России оценят: стартовали продажи нового полноприводного внедорожника

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Nissan Terra 2023 года начали продавать в...

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Nissan Terra 2023 года начали продавать в России по цене чуть меньше 5 миллионов. Внедорожник сочетает в себе мощность, комфорт и надежность.

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Длина автомобиля составляет 4882 мм, ширина - 1850 мм, а высота - 1835 мм. Колесная база равна 2850 мм, а дорожный просвет равен 225 мм.

Nissan Terra 2023 обладает богатой комплектацией: датчик контроля давления в шинах, системы ABS, EBD/CBC, EBA/BAS/BA, ASRITCS/TRC, ESC/ESP/DSC, задние датчики парковки, LSD/блокировка дифференциала, рейлинги на крыше, запуск двигателя с кнопки, мультируль, бортовой компьютер и кожаный салон.

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Под капотом Nissan Terra 2023 установлен мощный 2,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 194 л. с. Стоит отметить, что двигатель способен работать на 92-м бензине.

Полный привод с жестко подключаемым передним мостом и понижающей передачей устанавливается на дорогие модификации.

Источник: Российская газета

Фото: autohome.com.cn

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За РулемЛежнин Роман
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