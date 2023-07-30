Знаете, как появилась эта машина? Ни за что не угадаете!

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Автомобили, которые перевозят гоночные болиды, довольно часто выглядят необычно и броско. Но транспортер Mercedes-Benz Das blaue wunder вошел в историю не просто как необычный грузовик, но и как один из элегантнейших автомобилей немецкой марки в принципе.

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История его создания действительно необычна. Источник отыскал рассказ об этом от гоночного инженера Mercedes-Benz Альфреда Нойбауэра:

«Когда в начале 50-х мы приезжали на очередной этап где-нибудь во Франции или Италии, и люди видели грузовики Mercedes-Benz L3000, у них было ощущение, что город вновь захвачен немецкими войсками».

Считается, что именно это наблюдение и подтолкнуло компанию к созданию Das blaue wunder. И надо сказать, получилось отлично: и облик получился узнаваемый и очень «рекламный», и неприятные ассоциации были полностью сняты.

Источник: Запах новой машины

Фото: Mercedes-Benz

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За РулемИннокентий Кишкурно
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