На выставке COMTRANS 2023 поднимут тему о маркетплейсах
Сессия пройдет 8 сентября в 13:15 на площадке COMTRANS Arena в павильоне 2.3.
Модератором сессии выступит Захар Игнатенко, руководитель направления по работе с ключевыми клиентами «Авито Спецтехника», а спикерами - представители крупнейших компаний-продавцов коммерческих автомобилей — Русбизнесавто, ГК Гросс, КАМАЗ Лизинг, Ферронордик, Глобал Трак Сейлс, а также популярный блогер Константин Про, известный своими видеообзорами.
Участники сессии обсудят:
- как сейчас выглядит поиск коммерческой техники: путь покупателя в offline и online;
- аналитические данные по рынку коммерческой техники от независимых источников, дилеров и группы Avito;
- продуктовые решения – какие онлайн-механизмы выбора и покупки существуют в России и за рубежом;
- что важно для покупателя онлайн;
- новые, неожиданные каналы продаж и тренды 2023 года (TikTok, блогеры, Telegram-каналы и др.);
- успешные кейсы онлайн-продавцов;
- позиция производителей – субсидирование дилеров, собственные стратегии развития онлайн-продаж;
- мифы про онлайн – «можно купить только б/у и только у частника» и другие стереотипы;
- дальнейшее развитие онлайн-продаж коммерческой техники – основные барьеры сегодня, опыт зарубежных коллег.
Спикеры также ответят на вопросы и обсудят актуальные темы в формате круглого стола.
Узнать подробности и зарегистрироваться на выставку можно на сейте www.comtransexpo.ru
Источник, фото: Международная выставка коммерческих автомобилей COMTRANS
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