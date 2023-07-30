На выставке COMTRANS 2023 поднимут тему о маркетплейсах

Организаторы выставки COMTRANS 2023 анонсировали одну из самых актуальных тем в рамках панельной сессии «Маркетплейсы и их роль на рынке коммерческой техники».

Сессия пройдет 8 сентября в 13:15 на площадке COMTRANS Arena в павильоне 2.3.

Модератором сессии выступит Захар Игнатенко, руководитель направления по работе с ключевыми клиентами «Авито Спецтехника», а спикерами - представители крупнейших компаний-продавцов коммерческих автомобилей — Русбизнесавто, ГК Гросс, КАМАЗ Лизинг, Ферронордик, Глобал Трак Сейлс, а также популярный блогер Константин Про, известный своими видеообзорами.

Участники сессии обсудят:

как сейчас выглядит поиск коммерческой техники: путь покупателя в offline и online ;

аналитические данные по рынку коммерческой техники от независимых источников, дилеров и группы Avito ;

продуктовые решения – какие онлайн-механизмы выбора и покупки существуют в России и за рубежом;

что важно для покупателя онлайн;

новые, неожиданные каналы продаж и тренды 2023 года ( TikTok , блогеры, Telegram -каналы и др.);

успешные кейсы онлайн-продавцов ;

позиция производителей – субсидирование дилеров, собственные стратегии развития онлайн-продаж;

мифы про онлайн – «можно купить только б/у и только у частника» и другие стереотипы;

дальнейшее развитие онлайн-продаж коммерческой техники – основные барьеры сегодня, опыт зарубежных коллег.

Спикеры также ответят на вопросы и обсудят актуальные темы в формате круглого стола.

Узнать подробности и зарегистрироваться на выставку можно на сейте www.comtransexpo.ru

Источник, фото: Международная выставка коммерческих автомобилей COMTRANS