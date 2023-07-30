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На выставке COMTRANS 2023 поднимут тему о маркетплейсахНа выставке COMTRANS 2023 поднимут тему о маркетплейсах
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На выставке COMTRANS 2023 поднимут тему о маркетплейсах

Организаторы выставки COMTRANS 2023 анонсировали одну из самых актуальных тем в рамках панельной сессии «Маркетплейсы и их роль на рынке коммерческой техники».

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Сессия пройдет 8 сентября в 13:15 на площадке COMTRANS Arena в павильоне 2.3.

Модератором сессии выступит Захар Игнатенко, руководитель направления по работе с ключевыми клиентами «Авито Спецтехника», а спикерами - представители крупнейших компаний-продавцов коммерческих автомобилей — Русбизнесавто, ГК Гросс, КАМАЗ Лизинг, Ферронордик, Глобал Трак Сейлс, а также популярный блогер Константин Про, известный своими видеообзорами.


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Участники сессии обсудят:

  • как сейчас выглядит поиск коммерческой техники: путь покупателя в offline и online;
  • аналитические данные по рынку коммерческой техники от независимых источников, дилеров и группы Avito;
  • продуктовые решения – какие онлайн-механизмы выбора и покупки существуют в России и за рубежом;
  • что важно для покупателя онлайн;
  • новые, неожиданные каналы продаж и тренды 2023 года (TikTok, блогеры, Telegram-каналы и др.);
  • успешные кейсы онлайн-продавцов;
  • позиция производителей – субсидирование дилеров, собственные стратегии развития онлайн-продаж;
  • мифы про онлайн – «можно купить только б/у и только у частника» и другие стереотипы;
  • дальнейшее развитие онлайн-продаж коммерческой техники – основные барьеры сегодня, опыт зарубежных коллег.

Спикеры также ответят на вопросы и обсудят актуальные темы в формате круглого стола.

Узнать подробности и зарегистрироваться на выставку можно на сейте www.comtransexpo.ru

Источник, фото: Международная выставка коммерческих автомобилей COMTRANS

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За РулемЛежнин Роман
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