ГЛОНАСС тестирует российские трекеры для мониторинга дронов
АО «ГЛОНАСС» тестирует российские трекеры (устройства, записывающие координаты маршрута) для мониторинга полетов беспилотников. Таким образом, надзорным ведомствам будет проще отслеживать полеты БПЛА в режиме реального времени, отметил генеральный директор компании Алексей Райкевич.
Тестирование началось в Томской области и продолжается в Новосибирске.
«Дроны оснащены аппаратурой спутниковой навигации трех отечественных производителей. Данные о маршрутах беспилотников передаются в некорректируемом виде в государственную информсистему "ЭРА-ГЛОНАСС", первые тесты состоялись в конце июля», – добавил он.
Эксперимент призван обеспечить «прозрачность» полетов беспилотников для контролирующих органов.
Трекеры смогут отслеживать, соблюдаются ли заявленные маршруты полетов. Это повысит безопасность, упростит и расширят возможности применения БПЛА в различных сферах экономики на всей территории страны.
В целом, инфраструктура «ЭРА-ГЛОНАСС» и компетенции компании готовы для того, чтобы максимально быстро запустить мониторинг беспилотных летательных аппаратов по всей территории страны.
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Источник: РИА Новости
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»
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