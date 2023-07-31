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ГЛОНАСС тестирует российские трекеры для мониторинга дроновГЛОНАСС тестирует российские трекеры для мониторинга дронов
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ГЛОНАСС тестирует российские трекеры для мониторинга дронов

Это решение, в том числе, упростит использование отечественных БПЛА.

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АО «ГЛОНАСС» тестирует российские трекеры (устройства, записывающие координаты маршрута) для мониторинга полетов беспилотников. Таким образом, надзорным ведомствам будет проще отслеживать полеты БПЛА в режиме реального времени, отметил генеральный директор компании Алексей Райкевич.

Тестирование началось в Томской области и продолжается в Новосибирске.

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«Дроны оснащены аппаратурой спутниковой навигации трех отечественных производителей. Данные о маршрутах беспилотников передаются в некорректируемом виде в государственную информсистему "ЭРА-ГЛОНАСС", первые тесты состоялись в конце июля», – добавил он.

Эксперимент призван обеспечить «прозрачность» полетов беспилотников для контролирующих органов.

Трекеры смогут отслеживать, соблюдаются ли заявленные маршруты полетов. Это повысит безопасность, упростит и расширят возможности применения БПЛА в различных сферах экономики на всей территории страны.

В целом, инфраструктура «ЭРА-ГЛОНАСС» и компетенции компании готовы для того, чтобы максимально быстро запустить мониторинг беспилотных летательных аппаратов по всей территории страны.

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Источник: РИА Новости

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

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За РулемАлексеева Елена
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