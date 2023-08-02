Два китайских кроссовера вошли в топ-3 по продажам в РФ

Модель Omoda C5 впервые попала в тройку самых продаваемых машин в России

За неделю с 24 по 30 июля в России было продано 25 636 новых легковых автомобилей – это рекордная цифра недельных продаж с марта 2022 года. При этом китайский Omoda C5, продажи которого начались лишь в прошлом октябре, вышиб из топ-3 отечественную Lada Vesta.

За минувшие семь дней китайский кроссовер разошелся тиражом 1171 экземпляров. У Весты же – лишь 1120 проданных единиц и четвертое место рейтинга. Замыкает пятерку лидеров кроссовер Chery Tiggo 4 Pro, 938 единиц.

Omoda C5

Кто же на вершине? В шаге от нее остановился еще один представитель Поднебесной: у Chery Tiggo 7 Pro Max результат составляет 1271 проданных за неделю машин.

А лидер прежний, и он пока вне конкуренции: автомобили семейства Lada Granta, насчитывающего четыре типа кузова, были реализованы в количестве 4240 штук.

Chery Tiggo 7 PRO Max

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Источник: Автостат

Фото: Omoda, Chery