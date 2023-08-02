В Москве клиент угнал такси у водителя (видео)

Мужчина попросил водителя такси придержать дверь лифта, а сам угнал его машину

Не задалось утро 1 августа у одного из московских водителей такси. Приехав на заказанный адрес по улице Чоботовская, он столкнулся с необычной просьбой клиента: тот, кладя вещи в багажник, попросил задержать лифт на этаже, чтобы можно было принести из квартиры тяжелую коробку. В итоге таксист не дождался коробки, а выглянув в окно? обнаружил, что клиент садится за руль его машины и уезжает.

Таксист выбежал на улицу и, обогнув дом, увидел грабителя и попытался его остановить. К погоне подключился еще один водитель такси, находившийся поблизости и пожелавший помочь коллеге. Однако даже вместе они не смогли догнать злоумышленника и потому обратились в полицию.

Инспекторам удалось задержать угонщика по горячим следам. Вскоре он показал, где бросил машину, – она почти не пострадала и будет возвращена владельцу.

А изобретательному «носильщику тяжелых коробок» теперь предстоит познать тяжесть правосудия: ему предъявлено обвинение по пункту «б» ч. 3 ст. 161 УК РФ (грабеж).

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Источник: Прокуратура Москвы

Фото: ДТП и ЧП Москва и МО