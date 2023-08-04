Камеры научились «ловить» мотоциклистов и их пассажиров без шлемов

Дополненные нейросетью дорожные камеры начинают штрафовать байкеров без шлемов

Московским мотоциклистам, не утруждающим себя использованием шлема, в ближайшее время начнут приходить штрафы с камер, сообщает столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД). Штраф за езду без шлема (для водителя или для пассажира) составляет 1000 рублей – статья 12.6 КоАП.

Уточняется, что для запуска этого обновления даже не понадобится установка каких-то особенных новых камер. Задействуют уже установленные в Москве устройства, общее их количество составит около 500.

В ЦОДД утверждают, что обучавшаяся с 2021 года нейросеть теперь может распознавать шлемы различной формы и конструкции и отличать их от головных уборов и волос.

Подчеркивается, что каждый материал будет проходить двойную проверку – в ЦОДД и ГИБДД. В случае несогласия мотоциклиста он сможет обжаловать штраф. В том числе – через Госуслуги.

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Источник: Autonews

Фото: АГН «Москва»