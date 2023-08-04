#
Дача/отпускIQ-тестШтрафыКрымКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
АВТОВАЗ пообещал обеспечить чиновников автомобилямиАВТОВАЗ пообещал обеспечить чиновников автомобилями
На АВТОВАЗе заявили, что располагают мощностями...
Проблема многих авто, которая решается очень простоПроблема многих авто, которая решается очень просто
Чересчур крупные ячейки воздухозаборников —...
Путину предложили стать испытателем нового автомобиля АВТОВАЗаПутину предложили стать испытателем нового автомобиля АВТОВАЗа
Владимиру Путину поступило предложение...

Камеры научились «ловить» мотоциклистов и их пассажиров без шлемов

Дополненные нейросетью дорожные камеры начинают штрафовать байкеров без шлемов

Как не убить двигатель в жару – предостережение эксперта

Московским мотоциклистам, не утруждающим себя использованием шлема, в ближайшее время начнут приходить штрафы с камер, сообщает столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД). Штраф за езду без шлема (для водителя или для пассажира) составляет 1000 рублей – статья 12.6 КоАП.

Уточняется, что для запуска этого обновления даже не понадобится установка каких-то особенных новых камер. Задействуют уже установленные в Москве устройства, общее их количество составит около 500.

БАМ: история трудового подвига
Забавные тесты про автомобили
Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

В ЦОДД утверждают, что обучавшаяся с 2021 года нейросеть теперь может распознавать шлемы различной формы и конструкции и отличать их от головных уборов и волос.

Подчеркивается, что каждый материал будет проходить двойную проверку – в ЦОДД и ГИБДД. В случае несогласия мотоциклиста он сможет обжаловать штраф. В том числе – через Госуслуги.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Autonews

Фото: АГН «Москва»

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемИннокентий Кишкурно
Поделиться:
Оцените материал:
0