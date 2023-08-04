Электрический УАЗ Профи готовят для экспорта

Комментарий:

Работаю на Профи третий год. 150 лс, 2.7 л, Комфорт. Кабина тесновата конечно, если я+плюс два грузчика, то прям впритык. Пассажирский диван жесткий. Зато много удобств для водителя, полочки всякие, хороший кондей, приличная мультимедиа. Как будто и не в грузовике вовсе. Поначалу руль в руки бил пока я не прикрутил к тяге демпфер и раздатка гудела пока не набил ваты под чехол ее ручки. Хорошо бы это на заводе делали. А так вроде ничего. Управляемость на уровне любого другого грузовика. Едет уверенно, ощущается подвеска серьезного внедорожника, причем ход очень мягкий как под грузом, так и пустым. Была затырка с заводом двигателя - оказалось нужно было просто подтянуть клеммы аккумулятора.