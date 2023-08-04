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Электрический УАЗ Профи готовят для экспорта

Больше десяти стран ждут электрическую версию УАЗ Профи

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Российский грузовик EVM Pro на электрической тяге, созданный на базе УАЗ Профи, планируется экспортировать в другие страны. Как сообщил глава стартапа «ЕМ Мануфэкчуринг Ру», который занимается разработкой и производством EVM Pro, Илья Рашкин, заинтересованность в электрогрузовике огромная.

«К нам поступает большое количество запросов на экспорт [...] Особенно после саммита "Россия — Африка" и после [Международного] Экономического форума. Количество заинтересованных стран, куда можно поставлять наши электрогрузовики, — больше десяти на сегодняшний день», — рассказал он.

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В России электрические версии УАЗ Профи продаются в рамках пилотного проекта. Но для того, чтобы начать их экспортировать, необходимо организовать там послепродажное обслуживание, добавил Рашкин.

Тест EVM Pro можно посмотреть здесь.

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Источник: Speedme

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Отзывы о УАЗ Профи (636)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
УАЗ Профи  2017
/ срок владения: 1 - 3 года

Комментарий:

Работаю на Профи третий год. 150 лс, 2.7 л, Комфорт. Кабина тесновата конечно, если я+плюс два грузчика, то прям впритык. Пассажирский диван жесткий. Зато много удобств для водителя, полочки всякие, хороший кондей, приличная мультимедиа. Как будто и не в грузовике вовсе. Поначалу руль в руки бил пока я не прикрутил к тяге демпфер и раздатка гудела пока не набил ваты под чехол ее ручки. Хорошо бы это на заводе делали. А так вроде ничего. Управляемость на уровне любого другого грузовика. Едет уверенно, ощущается подвеска серьезного внедорожника, причем ход очень мягкий как под грузом, так и пустым. Была затырка с заводом двигателя - оказалось нужно было просто подтянуть клеммы аккумулятора.

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