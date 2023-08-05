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Российские дроны будут печатать на 3D-принтере

В России создали 3D-принтер для промышленного производства дронов, который способен автоматизировать более 90% типовых задач и операций

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«В России создали 3D-принтер для промышленного производства дронов. Разработка способна автоматизировать более 90% типовых рутинных задач и операций в производстве беспилотников, а также выпускать до 50 тыс. готовых комплектующих», - рассказали в Фонде поддержки проектов НТИ в рамках форума «Архипелаг-2023».

Что касается конкретных деталей, производственный комплекс способен серийно выпускать кронштейны и крепления рам, корпусы батарейных блоков, корпусы разведывательных авиационных судов в виде птиц, корпусы залпового запуска и подводного назначения

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По словам генерального директора фонда Вадима Медведева, российским специалистам удалось создать полноценный станок, способный выпускать беспилотные комплектующие по 50-100 изделий на один принтер. Он убежден в перспективности направления, так как рынок аддитивного производства неуклонно растет.


«В 2022 году он составлял 7 млрд рублей, а через 5 лет превысит 17 млрд рублей. Фактически мы получаем возможность сделать не просто комплектующие для беспилотников, а красивые и стильные детали корпуса для будущего дрона. В России это немаловажно", - добавил Медведев.

По его мнению, новая разработка способна сэкономить более 80% фонда оплаты труда.

Источник: ТАСС

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

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За РулемЛежнин Роман
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