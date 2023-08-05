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Советский правительственный лимузин выставят в музее в США

Лимузин ЗИЛ-41045 нашел нового владельца на американском аукционе

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Автомобиль 1985 года выпуска первое время работал в Гараже особого назначения, а затем был продан в частные руки.

В 2014 году машину перевезли в США, а теперь её владелец решил расстаться с автомобилем, выставив его на аукцион.


Всего за неделю цена автомобиля выросла до 140 тысяч долларов. Новый владелец планирует экспонировать машину в частном автомобильном музее в городе Уэтерфорд, штат Техас.

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Салон лимузина отделан натуральным деревом и тканью, кузов выкрашен в черный цвет, как и полагается автомобилю такого уровня. В оснащении даже остались спецсигналы и телефоны спецсвязи в салоне.


В движение ЗИЛ-41045 приводится стандартным для этой модели бензиновым мотором V8 объемом 7,7 литра и мощностью 315 л. с. в сочетании с трехступенчатой автоматической коробкой. Заявленный пробег автомобиля — 53 тысячи км.


Источник: Рамблер

Фото: Bring A Trailer

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За РулемЛежнин Роман
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