Советский правительственный лимузин выставят в музее в США

Лимузин ЗИЛ-41045 нашел нового владельца на американском аукционе

Автомобиль 1985 года выпуска первое время работал в Гараже особого назначения, а затем был продан в частные руки.

В 2014 году машину перевезли в США, а теперь её владелец решил расстаться с автомобилем, выставив его на аукцион.

Всего за неделю цена автомобиля выросла до 140 тысяч долларов. Новый владелец планирует экспонировать машину в частном автомобильном музее в городе Уэтерфорд, штат Техас.

Салон лимузина отделан натуральным деревом и тканью, кузов выкрашен в черный цвет, как и полагается автомобилю такого уровня. В оснащении даже остались спецсигналы и телефоны спецсвязи в салоне.

В движение ЗИЛ-41045 приводится стандартным для этой модели бензиновым мотором V8 объемом 7,7 литра и мощностью 315 л. с. в сочетании с трехступенчатой автоматической коробкой. Заявленный пробег автомобиля — 53 тысячи км.

Источник: Рамблер

Фото: Bring A Trailer