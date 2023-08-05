Будущий чемпион продаж: Chery Tiggo 8 Pro Champion Edition

Кроссовер Chery Tiggo 8 Pro Champion Edition заснят у дилера в Китае

Внешне «чемпионский» Chery Tiggo 8 Pro ничем не отличается от обычной версии: он имеет те же фары и многоугольную решетку радиатора.

Габариты – 4745 х 1860 х 1745 мм, колесная база: 2710 мм. Сзади на крышке багажника расположен спойлер, а фонари объединены перекладиной.

В оснащение включены двухзонный климат-контроль, акустическая система с 8 динамиками, задние датчики парковки и боковые подушки безопасности.

Кроссовер может быть как 5-, так и 7-местным. Отличием «чемпионской» версии от обычной будет наличие датчиков света и дождя уже в базовой комплектации.

Что касается двигателей, Chery Tiggo 8 Pro Champion Edition предложит два варианта силовой установки на выбор: 1,6-литровый мотор мощностью 197 л. с. либо 2-литровый мотор мощностью 254 лошадиные силы. Оба двигателя будут работать в связке с 7-ступенчатым роботом, но только самая мощная версия будет иметь полный привод.

Старт продаж запланирован на 8 августа.

Источник, фото: Autohome.com.cn