В Китае вышел достойный конкурент Toyota Highlander

Новый премиум-кроссовер Hongqi HS7 уже в продаже. Цена – 36 500 долларов

Автомобиль Hongqi HS7 начали продавать в Китае.

Кроссовер выдержан в фирменном стиле Хунцы: большая решеткой радиатора, узкие светодиодные фары, интегрированные в передний бампер, внушительный спойлер на двери багажника.

Габариты HS7 составляют 4995 х 1960 х 1760 мм.

Hongqi HS7 доступен в двух вариантах салона: с 7 (2 + 3 + 2) или 6 (2 + 2 + 2) местами. Центральная консоль имеет 12,3-дюймовый экран мультимедийной системы, а также ЖК-панель приборов того же размера.

Кроссовер оснащен 2-литровым двигателем CA4GC20TD-35 и 48-вольтовым ременным стартер-генератором. Этот двигатель развивает мощность до 252 л. с. и работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Автомобиль может быть как передне-, так и полноприводным и способен разгоняться с 0 до 100 км/ч за 8,5 и 8,8 секунды соответственно.

Предлагается также комплектация с автопилотом второго уровня. Ее стоимость составляет 47 200 долларов.

Источник, фото: CarNewsChina.com