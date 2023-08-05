Huawei и JAC работают над новым люксовым минивэном

Недавно в сети появились первые фотографии и детали о совместном творении Huawei и JAC - премиальном минивэне под брендом Aito.

Фотографии, опубликованные в сети, позволяют увидеть, что новый минивэн Aito будет иметь элегантный дизайн и привлекательный внешний вид. Закрытая решетка спереди намекает на то, что это будет электромобиль, что вписывается в стратегию Huawei по развитию экологически чистых транспортных средств.

Стоимость этого автомобиля оценивается в 1 миллион юаней, что примерно равно 140 тысячам долларов. Массовое производство планируется начать во втором квартале 2024 года.

Один из менеджеров JAC, пожелавший сохранить анонимность, подтвердил, что завод китайского производителя будет использоваться двумя компаниями для создания совершенно нового бренда класса люкс, который станет частью линейки JAC.

Прогноз продаж составляет примерно 50 000 автомобилей до конца следующего года.

Источник, фото: CarNewsChina.com