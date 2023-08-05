GAC Trumpchi Emkoo: аналог Toyota RAV4 по доступной цене
GAC Trumpchi Emkoo был представлен на китайском рынке в сентябре прошлого года и сразу стал популярным благодаря своей современной внешности и передовым технологиям.
Автомобиль построен на платформе GPMA (Global Platform Modular Architecture) и оснащен 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 177 л. с., который обеспечивает отличную динамику и экономичность.
Внутри автомобиля вы найдете цифровую приборную панель с экраном диагональю 10,25 дюйма, а также медиасистему с экраном диагональю 14,6 дюйма. Кроме того, GAC Trumpchi Emkoo имеет панорамную крышу, подогрев и вентиляцию передних сидений, систему кругового обзора, адаптивный круиз-контроль и систему автоматического торможения.
Новинку из Китая оценили в 2,7 млн рублей, чуть дороже, чем «Москвич 3».
Источник: Газета.ru
Фото: GAC
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