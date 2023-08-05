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GAC Trumpchi Emkoo: аналог Toyota RAV4 по доступной цене

В России появился стильный кроссовер GAC Trumpchi Emkoo. По оснащению сравним с Toyota RAV4 и Honda CR-V, а стоит почти как «Москвич 3»

В России представлен кроссовер GAC нового поколения: он дешевле предшественника

GAC Trumpchi Emkoo был представлен на китайском рынке в сентябре прошлого года и сразу стал популярным благодаря своей современной внешности и передовым технологиям.

Автомобиль построен на платформе GPMA (Global Platform Modular Architecture) и оснащен 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 177 л. с., который обеспечивает отличную динамику и экономичность.

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Внутри автомобиля вы найдете цифровую приборную панель с экраном диагональю 10,25 дюйма, а также медиасистему с экраном диагональю 14,6 дюйма. Кроме того, GAC Trumpchi Emkoo имеет панорамную крышу, подогрев и вентиляцию передних сидений, систему кругового обзора, адаптивный круиз-контроль и систему автоматического торможения.

Новинку из Китая оценили в 2,7 млн рублей, чуть дороже, чем «Москвич 3».

Источник: Газета.ru

Фото: GAC

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За РулемЛежнин Роман
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