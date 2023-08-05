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Будущий лифтбек Lada подорожал в России

Лифтбэк FAW Bestune B70, который скоро превратится в Lada, подорожал в России после вступления в силу новых ставок утильсбора

Новый кроссовер FAW – уже в России: цены

Автомобили FAW, продающиеся в России, подорожали после повышения ставок утильсбора. Зафиксирован рост цен на три модели: лифтбэк Bestune B70 и кроссоверы FAW Bestune T55 и FAW Bestune T99.


Bestune T55 подорожал на 49 тыс. рублей и сейчас за него просят 2,338–2,422 млн рублей. Bestune — T99 теперь оценивают в 3–3,09 млн рублей, а Bestune B70, который скоро станет лифтбэком с шильдиком Lada, стоит от 2,378 до 2,829 млн рублей.

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Только FAW Bestune T77 подорожание обошло стороной. Это как раз та модель, которая превратилась на нашем рынке в Lada X-Cross 5. С логотипом «Лады» он поступит в продажу в четвёртом квартале текущего года.

Источник: Автоновости дня

Фото: FAW

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За РулемЛежнин Роман
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