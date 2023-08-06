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Peugeot 207i начали продавать в России по привлекательной цене

В России стартовали продажи хетчбэка Peugeot 207i от Iran Khodro по цене менее 1,5 млн рублей

Холдинг «Рольф» стал эксклюзивным представителем марки Iran Khodro в России

Peugeot 207i оснащается 1,6-литровым мотором мощностью 105 л. с. и автоматической трансмиссией. Наличие АКПП выгодно отличает хетчбэк от Lada Vesta.

Оснащение не шикарное, однако все необходимое в наличии: пара подушек безопасности, круиз-контроль, подогрев передних сидений, медиасистема, задние датчики парковки, камера заднего вида и электропакет.

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Цена на Peugeot 207i составляет 1,489 млн рублей, но стоит отметить, что дилеры готовы предоставить максимальную скидку в размере 420 тыс. рублей, если вы воспользуетесь программой trade-in и кредитными условиями, а также оформите каско.

Помимо прочего, официальный дилер Peugeot в России «Рольф» предлагает гарантию на Peugeot 207i продолжительностью 2 года.

Источник: IXBT

Фото: Peugeot

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За РулемЛежнин Роман
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