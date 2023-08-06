Новый Porsche 911 S/T 2024: история успеха продолжается

Новый Porsche 911 S/T 2024 стоимостью 291 650 долларов выпущен в честь 60-летнего юбилея модели Porsche 911

Модель S/T 2024 получила механическую коробку передач и безнаддувный 4-литровый оппозитный двигатель мощностью 525 л. с., обеспечивающий великолепную динамику и позволяющий разогнаться до 100 км/ч всего за 3,5 секунды. При этом максимальная скорость составляет 299 км/ч, а расход топлива составляет 13,4 литра на 100 км.

Компания также сосредоточилась на снижении массы автомобиля. Капот, крыша, передние крылья и двери выполнены из армированного углеродным волокном пластика (CFRP). Кованые колеса из магниевого сплава также способствуют уменьшению массы и улучшению общей управляемости автомобиля.

Тормозная система не стала исключением, в новой модели используют Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB).

Поставки Porsche 911 S/T 2024 на американский рынок планируются весной 2024 года.

Источник: caranddriver.com

Фото: Porsche