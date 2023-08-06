Chevrolet Camaro взорвался на испытаниях

829-сильный Chevrolet Camaro ZL1 не выдержал нагрузки и взорвался в ходе испытаний на стенде

Тюнингованный Chevrolet Camaro ZL1 тестировал на динамометрическом стенде Эндрю Цурик, который ведёт канал под названием Complete Street Performance в YouTube. Подробностей о тюнинге нет, известна только итоговая мощность – 829 л.с.

В ходе последнего испытания на стенде автомобиль не выдержал — произошёл взрыв, из-под днища машины вырвалось пламя, сработали подушки безопасности и шторки. Оператору удалось быстро потушить огонь.

После анализа бригада мастерской установила, что взрыв произошел ввиду нарушения целостности двигателя.

Цурик отметил, что это хорошо, что автомобиль взорвался на стенде, а не на дороге, ведь тогда всё могло закончиться плачевно.

Источник: Carscoops

Фото: скриншот видео Youtube