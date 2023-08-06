Chevrolet Camaro взорвался на испытаниях
Тюнингованный Chevrolet Camaro ZL1 тестировал на динамометрическом стенде Эндрю Цурик, который ведёт канал под названием Complete Street Performance в YouTube. Подробностей о тюнинге нет, известна только итоговая мощность – 829 л.с.
В ходе последнего испытания на стенде автомобиль не выдержал — произошёл взрыв, из-под днища машины вырвалось пламя, сработали подушки безопасности и шторки. Оператору удалось быстро потушить огонь.
После анализа бригада мастерской установила, что взрыв произошел ввиду нарушения целостности двигателя.
Цурик отметил, что это хорошо, что автомобиль взорвался на стенде, а не на дороге, ведь тогда всё могло закончиться плачевно.
Источник: Carscoops
Фото: скриншот видео Youtube
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