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Chevrolet Camaro взорвался на испытаниях

829-сильный Chevrolet Camaro ZL1 не выдержал нагрузки и взорвался в ходе испытаний на стенде

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Тюнингованный Chevrolet Camaro ZL1 тестировал на динамометрическом стенде Эндрю Цурик, который ведёт канал под названием Complete Street Performance в YouTube. Подробностей о тюнинге нет, известна только итоговая мощность – 829 л.с.

В ходе последнего испытания на стенде автомобиль не выдержал — произошёл взрыв, из-под днища машины вырвалось пламя, сработали подушки безопасности и шторки. Оператору удалось быстро потушить огонь.

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После анализа бригада мастерской установила, что взрыв произошел ввиду нарушения целостности двигателя.

Цурик отметил, что это хорошо, что автомобиль взорвался на стенде, а не на дороге, ведь тогда всё могло закончиться плачевно.

Источник: Carscoops

Фото: скриншот видео Youtube

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За рулем в Дзен
За РулемЛежнин Роман
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