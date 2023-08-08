В США выставили на продажу советскую Ниву — цена высокая!
Основатель североамериканского клуба СССР (внезапно расшифровывается как Classic Car Club of Pacific) Саймон Росс решил выставить на продажу автомобиль ВАЗ-2121 Нива 1982 года выпуска. Надо сказать, что указанный клуб является известным сообществом поклонников Нивы в США, но сам российский внедорожник в Америке – скорее экзотика, нежели культ (как в Европе).
Однако экземпляр действительно интересный, хотя коллекционным его не назвать. Дело в том, что к оригинальным компонентам тут стоит отнести, пожалуй, лишь кузов, салон и задний мост.
Двигатель, 5-ступенчатая МКП, раздатка, привод передней оси, амортизаторы и пружины, тормозная система, электронная система зажигания, стартер, водяной насос, выхлопная система, омыватели фар, диски и шины – все это нивовское, но новое, с завода.
Добавляет ли это ценности автомобилю 1982 года, будут решать потенциальные покупатели – наверняка приняв во внимание отличное состояние кузова и салона. Посмотреть машинку можно в пригороде Сиэтла, небольшом городке Иссакуа. Продавец просит за внедорожник 18 850 долларов, то есть около 1,8 млн рублей.
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Источник: Lada Niva Documentary, Jalopnic.com
Фото: vk.com/ladanivadoc
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Отзывы о LADA Niva Legend (32)
ход по неровной дороге
много
полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков - это позор производителя(подлость - на экспорт идут другие нивы). За 40 с лишним лет не придумали машины лучше!