В США выставили на продажу советскую Ниву — цена высокая!

Американец продает Ниву 1982 года за 1,8 млн рублей

Основатель североамериканского клуба СССР (внезапно расшифровывается как Classic Car Club of Pacific) Саймон Росс решил выставить на продажу автомобиль ВАЗ-2121 Нива 1982 года выпуска. Надо сказать, что указанный клуб является известным сообществом поклонников Нивы в США, но сам российский внедорожник в Америке – скорее экзотика, нежели культ (как в Европе).

Однако экземпляр действительно интересный, хотя коллекционным его не назвать. Дело в том, что к оригинальным компонентам тут стоит отнести, пожалуй, лишь кузов, салон и задний мост.

Двигатель, 5-ступенчатая МКП, раздатка, привод передней оси, амортизаторы и пружины, тормозная система, электронная система зажигания, стартер, водяной насос, выхлопная система, омыватели фар, диски и шины – все это нивовское, но новое, с завода.

Добавляет ли это ценности автомобилю 1982 года, будут решать потенциальные покупатели – наверняка приняв во внимание отличное состояние кузова и салона. Посмотреть машинку можно в пригороде Сиэтла, небольшом городке Иссакуа. Продавец просит за внедорожник 18 850 долларов, то есть около 1,8 млн рублей.

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Источник: Lada Niva Documentary, Jalopnic.com

Фото: vk.com/ladanivadoc



