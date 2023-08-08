Россиянам упростили получение китайских виз

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В Москве заработал китайский визовый центр

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Посольство Китая объявило об открытии в Москве китайского визового центра. Оформить документы там можно не только для поездки в материковую часть республики, но также в Гонконг и Макао.

«Начиная с 7 августа 2023 года заявители на получение китайской визы (включая визы в Гонконг и Макао) с обычными паспортами из России и других стран должны подавать свои заявки в московский китайский визовый сервисный центр», – сообщается на сайте посольства.
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Прием на подачу документов на визу осуществляется по предварительной электронной записи. Общая стоимость визы (включая визовый сбор) составляет от 7100 до 22 100 рублей в зависимости от скорости выдачи и периода, на который она выдается.

Китайский визовый центр расположен на улице Василисы Кожиной, 1.

В то же время между Россией и КНР продолжает работать безвизовый режим, который рассчитан на путешественников в составе организованных туристических групп.

Источник: посольство КНР

Фото: Unsplash

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