«Газпромнефть – СМ» запустит многофункциональный маркетплейс для предприятий малого и среднего бизнеса
Запуск ресурса предполагает подключение к площадке более 120 дистрибьюторов «Газпромнефть - СМ», работающих в 80 регионах страны.
Расширенный функционал цифровой площадки позволит официальным представителям компании размещать собственные предложения о продаже высокотехнологичных масел «Газпромнефть – СМ» в разных регионах России. Партнеры получат возможность приобретать как оптовые, так и небольшие партии моторных, трансмиссионных и индустриальных смазочных материалов объемом от 1 литра.
Возможности сервиса также гарантируют защиту от покупки поддельной и контрафактной продукции. Перед размещением на площадке маркетплейса каждая единица товара пройдет повторную проверку подлинности.
Запуск совместного сервиса с дистрибьюторами «Газпромнефть – СМ» значительно ускорит доставку высококачественной продукции компании для предприятий Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера.
Анатолий Скоромец, генеральный директор компании «Газпромнефть – СМ»:
«Формирование цифровой экосистемы для партнеров – одна из приоритетных задач для «Газпромнефть – СМ». Мы отмечаем высокий спрос на нашу продукцию среди промышленных и автотранспортных предприятий, поэтому расширяем возможности цифровых сервисов для более простого и удобного заказа небольших партий высокотехнологичных масел. Текущий ассортимент интернет-магазина «Газпромнефть – СМ» уже насчитывает более 600 наименований наиболее востребованных автомобильных, трансмиссионных и индустриальных смазочных материалов. За счет широкой дистрибьюторской сети нами будут обеспечены их оперативные и бесперебойные поставки даже на самые труднодоступные производственные площадки партнеров».
Справка
«Газпромнефть – смазочные материалы» – дочернее предприятие «Газпром нефти», специализирующееся на производстве и реализации масел, смазок и технических жидкостей. Один из лидеров рынка смазочных материалов. Продукция «Газпромнефть – смазочные материалы» выпускается на собственных производственных площадках. Ассортимент включает более 1000 наименований продукции для всех секторов рынка.
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