Тяжелые воспоминания: 10 БЕЛАЗов, которые стали памятниками (фото)
В Оленегорске, небольшом горняцком городке Мурманской области, открыли памятник 136-тонному самосвалу БЕЛАЗ-75137. Машина 12 лет отработала на местном горно-обогатительном комбинате, перевезя за эти годы более 6,5 млн кубометров горной породы и проехав около 850 тысяч км.
Горняки решили отдать дань уважение этой машине, отреставрировали ее и установили на постамент на въезде в город. Торжественная церемония открытия памятника состоялась 7 августа.
Для пресс-службы БЕЛАЗа это событие стало поводом вспомнить, а где еще их карьерные грузовики после окончания службы становились памятниками. Оказалось, что таких мест много, вот лишь некоторые:
- Железногорск (Курская область)
- Сибай (Башкирия)
- Липецк
- Норильск
- Бурятия
- Нерюнгри
Кроме того, кое-где БЕЛАЗы стали полноценными экспонатами музеев:
- БЕЛАЗ-75600 грузоподъемностью 360 тонн является главным экспонатом музейного комплекса в Верхней Пышме Свердловской области.
- 90-тонный БЕЛАЗ стоит в Парке горной техники Кузбасского государственного технического университета имени Т.Ф. Горбачева в Кемерово.
- Самосвал серии БЕЛАЗ-7558 грузоподъемностью 90 тонн выставлен в постоянно действующей национальной экспозиции Беларуси на ВДНХ в Москве.
Пресс-служба отмечает, что вообще традиция ставить памятники белорусским карьерным машинам существует много лет – такое можно встретить во многих регионах РФ, где ведется открытая добыча полезных ископаемых. Выработав ресурс, отдельные машины «продолжают свою карьеру на постаментах и смотровых площадках предприятий, музеев и учебных заведений»...
Источник, фото: БЕЛАЗ
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