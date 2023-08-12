Тяжелые воспоминания: 10 БЕЛАЗов, которые стали памятниками (фото)

БЕЛАЗ назвал места в России, где его автомобили превратили в памятники

В Оленегорске, небольшом горняцком городке Мурманской области, открыли памятник 136-тонному самосвалу БЕЛАЗ-75137. Машина 12 лет отработала на местном горно-обогатительном комбинате, перевезя за эти годы более 6,5 млн кубометров горной породы и проехав около 850 тысяч км.

Горняки решили отдать дань уважение этой машине, отреставрировали ее и установили на постамент на въезде в город. Торжественная церемония открытия памятника состоялась 7 августа.

Для пресс-службы БЕЛАЗа это событие стало поводом вспомнить, а где еще их карьерные грузовики после окончания службы становились памятниками. Оказалось, что таких мест много, вот лишь некоторые:

Железногорск (Курская область)

Сибай (Башкирия)

Липецк

Норильск

Бурятия

Нерюнгри

Кроме того, кое-где БЕЛАЗы стали полноценными экспонатами музеев:

БЕЛАЗ-75600 грузоподъемностью 360 тонн является главным экспонатом музейного комплекса в Верхней Пышме Свердловской области.

90-тонный БЕЛАЗ стоит в Парке горной техники Кузбасского государственного технического университета имени Т.Ф. Горбачева в Кемерово.

Самосвал серии БЕЛАЗ-7558 грузоподъемностью 90 тонн выставлен в постоянно действующей национальной экспозиции Беларуси на ВДНХ в Москве.

Пресс-служба отмечает, что вообще традиция ставить памятники белорусским карьерным машинам существует много лет – такое можно встретить во многих регионах РФ, где ведется открытая добыча полезных ископаемых. Выработав ресурс, отдельные машины «продолжают свою карьеру на постаментах и смотровых площадках предприятий, музеев и учебных заведений»...

Источник, фото: БЕЛАЗ