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Автомобилистов предупредили о серьезной опасности на дороге

Минэкологии Подмосковья: автолюбителям следует быть внимательнее из-за риска появления на трассах лосей

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В августе у лосей начинается гон, из-за чего они становятся агрессивными, и встреча с ними может быть опасной. В период размножения звери чаще, чем обычно, выходят на автотрассы, предупредили в министерстве экологии Московской области.

«Автолюбителям рекомендуется соблюдать скоростной режим в местах, обозначенных дорожными знаками “Дикие животные”. В темное время суток лучше включать противотуманные фары с рассеивающимся светом», – посоветовали в ведомстве.
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Там также напомнили, что за сбитого на дороге дикого зверя ответственность полностью ложится на водителя транспортного средства – придется возместить ущерб.

Участившиеся случаи выхода лосей на дорогу уже зафиксированы на Минском шоссе, трассах М-9 «Балтия» и МБК – А108, а также А-100 Можайского шоссе.

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Источник: Минэкологии

Фото: mskagency.ru

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За РулемПономарева Дарина
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