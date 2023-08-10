Автомобилистов предупредили о серьезной опасности на дороге

Минэкологии Подмосковья: автолюбителям следует быть внимательнее из-за риска появления на трассах лосей

В августе у лосей начинается гон, из-за чего они становятся агрессивными, и встреча с ними может быть опасной. В период размножения звери чаще, чем обычно, выходят на автотрассы, предупредили в министерстве экологии Московской области.

«Автолюбителям рекомендуется соблюдать скоростной режим в местах, обозначенных дорожными знаками “Дикие животные”. В темное время суток лучше включать противотуманные фары с рассеивающимся светом», – посоветовали в ведомстве.

Там также напомнили, что за сбитого на дороге дикого зверя ответственность полностью ложится на водителя транспортного средства – придется возместить ущерб.

Участившиеся случаи выхода лосей на дорогу уже зафиксированы на Минском шоссе, трассах М-9 «Балтия» и МБК – А108, а также А-100 Можайского шоссе.

«За рулем» можно читать в Viber

Источник: Минэкологии

Фото: mskagency.ru