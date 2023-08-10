Автомобилистов предупредили о серьезной опасности на дороге
Минэкологии Подмосковья: автолюбителям следует быть внимательнее из-за риска появления на трассах лосей
В августе у лосей начинается гон, из-за чего они становятся агрессивными, и встреча с ними может быть опасной. В период размножения звери чаще, чем обычно, выходят на автотрассы, предупредили в министерстве экологии Московской области.
«Автолюбителям рекомендуется соблюдать скоростной режим в местах, обозначенных дорожными знаками “Дикие животные”. В темное время суток лучше включать противотуманные фары с рассеивающимся светом», – посоветовали в ведомстве.
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Там также напомнили, что за сбитого на дороге дикого зверя ответственность полностью ложится на водителя транспортного средства – придется возместить ущерб.
Участившиеся случаи выхода лосей на дорогу уже зафиксированы на Минском шоссе, трассах М-9 «Балтия» и МБК – А108, а также А-100 Можайского шоссе.
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Источник: Минэкологии
Фото: mskagency.ru
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