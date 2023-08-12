На российских трассах станет больше беспилотников
По словам первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, в России активно развиваются беспилотные грузоперевозки. Отрасль требует освоения новых направлений, однако для этого требуется дополнительное финансирование.
КАМАЗ планирует вывести свои дополнительные 12 беспилотников на трассы, притом что в начале июля компания уже запустила три грузовика на трассе М-11 «Нева» по маршруту Москва – Санкт-Петербург. Беспилотные автомобили созданы на базе магистрального тягача КАМАЗ-54901.
Несмотря на продвинутое техническое оснащение в виде систем связи, навигации, технического зрения и обработки входящей информации, грузовики пока нельзя назвать полностью беспилотными. Они все еще тестируются, поэтому в кабине присутствует водитель.
Источник: ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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