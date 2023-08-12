Представлен кроссовер, способный конкурировать с Toyota Alphard

В Китае представлен большой и мощный Volkswagen Talagon

В Китае очень любят минивэны вроде Toyota Alphard, поэтому Volkswagen решил удовлетворить запросы клиентов не только непосредственно минивэнами, но и выпуском огромного длинного кроссовера.

Длина Talagon составляет 5,15 м, а колесная база – 2,9 м. Talagon предоставляет комфортабельные кресла и просторный салон, а объем багажника достигает 357 литров.

Talagon оснащен цифровой приборной панелью, объединенной с экраном медиасистемы диагональю 10,25 дюйма, а также адаптивным круиз-контролем и автоматическим парковщиком.

Варианты двигателей включают 2,0-литровый турбированный мотор с мощностью 186 л. с. или 220 л. с., а также 300-сильный V6 объемом 2,5 литра из семейства EA390. Все версии оснащены полным приводом.

Цены на Talagon начинаются от 42 тысяч долларов за самую доступную версию. Полноприводная модель будет стоить 47 тысяч долларов, а топовый вариант – 56 тысяч долларов.

Источник: ITHome

Фото: Volkswagen