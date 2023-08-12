На заводе Volkswagen будут производить альтернативу Polo
Новый владелец российского завода Volkswagen рассматривает запуск производства седана BAIC U5 Plus
Автоэксперт и ведущий Telegram-канала «Русский автомобиль» Сергей Цыганов поделился информацией, которой поделился с ним один из менеджеров «Авилона». Завод ведет переговоры о сборке автомобилей с BAIC. На данный момент неясно, согласится ли BAIC на такое сотрудничество, учитывая уже установленные связи с «Автотором».
Вероятно, владельцы завода Volkswagen готовы заключить партнерство с любым производителем, лишь бы запустить завод, который стоит еще с весны.
Экспертиза «За рулем»: могут ли охлаждающие жидкости загубить мотор?Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристовБАМ: история трудового подвига
Напомним, что недавно в Калининграде началось массовое производство рамных внедорожников BAIC BJ40, и скоро этот автомобиль поступит в продажу по цене 3,9 млн рублей.
Источник: Телеграм-канал «Русский автомобиль»
Фото: BAIC
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен
Поделиться:
Оцените материал:
0
Отзывы о BAIC U5 Plus
К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!