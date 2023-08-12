На заводе Volkswagen будут производить альтернативу Polo

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Новый владелец российского завода Volkswagen рассматривает запуск производства седана BAIC U5 Plus

Автоэксперт и ведущий Telegram-канала «Русский автомобиль» Сергей Цыганов поделился информацией, которой поделился с ним один из менеджеров «Авилона». Завод ведет переговоры о сборке автомобилей с BAIC. На данный момент неясно, согласится ли BAIC на такое сотрудничество, учитывая уже установленные связи с «Автотором».

Вероятно, владельцы завода Volkswagen готовы заключить партнерство с любым производителем, лишь бы запустить завод, который стоит еще с весны.

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Напомним, что недавно в Калининграде началось массовое производство рамных внедорожников BAIC BJ40, и скоро этот автомобиль поступит в продажу по цене 3,9 млн рублей.

Источник: Телеграм-канал «Русский автомобиль»

Фото: BAIC

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За РулемЛежнин Роман
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