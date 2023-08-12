Chery выпустила умный седан совместно с Huawei

Huawei и Chery представили седан Luxeed EH3

Седан Luxeed EH3 с продвинутой операционной системой и возможностью играть в видеоигры основан на платформе E0X от Chery, которая также будет использоваться в будущих автомобилях Exeed Sterra ES и Exeed Sterra ET. Этот седан оснащен батареей CATL, обеспечивающей пробег до 700 км на одной зарядке и поддерживающей зарядку 800 В. Он также имеет пневматическую подвеску и полный привод с двумя моторами.

Luxeed EH3 будет оснащен системой беспилотного вождения Huawei ADS 2.0, которая позволяет автомобилю проехать до 200 км без участия водителя.

Системы автомобиля будут работать под управлением операционной системы HarmonyOS 4 от Huawei. Эта система обеспечивает отличную совместимость с другими устройствами Huawei, такими как телефоны и ноутбуки. Она также поддерживает видеоигры благодаря платформе Qualcomm Snapdragon 8295 от Qualcomm. Более того, вы сможете подключить к автомобилю квадрокоптер, который будет транслировать видео прямо на экран автомобиля.

Седан Luxeed EH3 обладает элегантным и спортивным дизайном, подчеркнутым фирменными тонкими фарами и стильными колесными дисками.

Стоимость седана Luxeed EH3 начинается от 27 810 долларов.

Источник: CarNewsChina.com

Фото: Luxeed