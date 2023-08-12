#
Дача/отпускIQ-тестПомощь автоюристаКрымКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Единственный в своем роде BMW M5 уйдет с аукционаЕдинственный в своем роде BMW M5 уйдет с аукциона
Редчайший BMW M5 W10, который тестировал сам...
Эта бабушка нетрадиционно отпраздновала свои 96 летЭта бабушка нетрадиционно отпраздновала свои 96 лет
Пенсионерка решила вспомнить о двух увлечениях...
Chery выпустила умный седан совместно с HuaweiChery выпустила умный седан совместно с Huawei
Huawei и Chery представили седан Luxeed EH3

Chery выпустила умный седан совместно с Huawei

Huawei и Chery представили седан Luxeed EH3

Седан Luxeed EH3 с продвинутой операционной системой и возможностью играть в видеоигры основан на платформе E0X от Chery, которая также будет использоваться в будущих автомобилях Exeed Sterra ES и Exeed Sterra ET. Этот седан оснащен батареей CATL, обеспечивающей пробег до 700 км на одной зарядке и поддерживающей зарядку 800 В. Он также имеет пневматическую подвеску и полный привод с двумя моторами.

Luxeed EH3 будет оснащен системой беспилотного вождения Huawei ADS 2.0, которая позволяет автомобилю проехать до 200 км без участия водителя.

Экспертиза «За рулем»: могут ли охлаждающие жидкости загубить мотор?
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
БАМ: история трудового подвига

Ничего не ломается и не ржавеет: китайский кроссовер за 1,6 млн рублей

Системы автомобиля будут работать под управлением операционной системы HarmonyOS 4 от Huawei. Эта система обеспечивает отличную совместимость с другими устройствами Huawei, такими как телефоны и ноутбуки. Она также поддерживает видеоигры благодаря платформе Qualcomm Snapdragon 8295 от Qualcomm. Более того, вы сможете подключить к автомобилю квадрокоптер, который будет транслировать видео прямо на экран автомобиля.

Седан Luxeed EH3 обладает элегантным и спортивным дизайном, подчеркнутым фирменными тонкими фарами и стильными колесными дисками.

Стоимость седана Luxeed EH3 начинается от 27 810 долларов.

Источник: CarNewsChina.com

Фото: Luxeed

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемЛежнин Роман
Количество просмотров 5
Поделиться:
Оцените материал:
0