Единственный в своем роде BMW M5 уйдет с аукциона
Редчайший BMW M5 W10, который тестировал сам Фердинанд Пиех, выставили на продажу
Бельгийская мастерская GDM Motors выставила на продажу уникальный прототип BMW M5, оснащенный двигателем W10. Седан не пошел в серию и существует в единственном экземпляре.
Данный автомобиль является донором для тестов и доводки десятицилиндрового турбомотора W-образной конфигурации. Постройку инициировал топ-менеджер Volkswagen Фердинанд Пиех в конце 1990-х. Позже наработки, как и сама W-образная конфигурация, лягут в основу силовых агрегатов Bentley и Bugatti.
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Заявленная мощность двигателя W10 составляет 500 л. с., максимальный крутящий момент равен 550 Н∙м. Автомобиль весит 1836 кг.
Цена не указана и предоставляется по запросу.
Источник, фото: GDM Motors
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