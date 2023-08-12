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Единственный в своем роде BMW M5 уйдет с аукциона

Редчайший BMW M5 W10, который тестировал сам Фердинанд Пиех, выставили на продажу

Бельгийская мастерская GDM Motors выставила на продажу уникальный прототип BMW M5, оснащенный двигателем W10. Седан не пошел в серию и существует в единственном экземпляре.

Данный автомобиль является донором для тестов и доводки десятицилиндрового турбомотора W-образной конфигурации. Постройку инициировал топ-менеджер Volkswagen Фердинанд Пиех в конце 1990-х. Позже наработки, как и сама W-образная конфигурация, лягут в основу силовых агрегатов Bentley и Bugatti.

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Заявленная мощность двигателя W10 составляет 500 л. с., максимальный крутящий момент равен 550 Нм. Автомобиль весит 1836 кг.

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Цена не указана и предоставляется по запросу.

Источник, фото: GDM Motors

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За РулемЛежнин Роман
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