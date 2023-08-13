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Еще с одной страной планируется запустить безвизовый режим

Россия предложила Индии безвизовый обмен тургруппами

Министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщил, что Россия направила предложение властям Индии о запуске безвизового группового туристического обмена. Аналогичные соглашения уже действуют у России с Китаем и Ираном.

Безвизовый режим путешествий поможет повысить въездной туризм и заместить выпавший турпоток из стран Европы.

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Для туристической поездки в Китай виза больше не нужна
«Сейчас с Китаем (запустили безвизовый туробмен). Дальше у нас Индия. <…> Мы направили туда предложение. Пока идет проработка по дипломатическим каналам, будем ускорять», – рассказал Решетников.

Источник: КоммерсантЪ

Фото: Unsplash

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За РулемПономарева Дарина
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