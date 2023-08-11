Свежий рейтинг иномарок – угадаете первую пятерку?

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Топ-10 иномарок: все места заняли китайские производители

Первые десять мест в июльском списке моделей-бестселлеров на российском рынке новых легковушек заняли китайские машины. Рейтинг возглавил Chery Tiggo 7 Pro с результатом 5530 машин, проданных за второй летний месяц. Это на 383% выше результата прошлого года. На втором месте Haval Jolion (+282%), на третьем – Geely Coolray (227%).

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В топ-10 популярных в России иномарок также вошли Omoda C5, Chery Tiggo 4 Pro, Geely Tugella, Changan CS55, Haval F7, Exeed LX и Geely Monjaro.

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Среди марок также лидирует Chery, увеличив продажи в июле этого года на 328% в годовом выражении: с 2600 до 11 137 единиц. У обладателя второго места, Geely, прирост составил 281%, у замыкающего тройку Haval – 310%.

В целом же продажи новых иномарок в июле 2023 года выросли на 162% – 66 597 машин против прошлогодних 25 445 шт.

В то же время доля российских легковушек на рынке в тот же период выросла с 30% до 31,7%, а их продажи увеличились на 182% – с 10 929 до 30 863 машин. В абсолютном рейтинге за июль 2023 года Chery Tiggo 7 Pro занимает второе место, уступая первенство модели Lada Granta.

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Источник: Автостат Инфо

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За РулемИннокентий Кишкурно
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