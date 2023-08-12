В России началось производство инновационного дрона-камикадзе

В России будут производить 5000 дронов-камикадзе «Гастелло» ежемесячно

Одной из ключевых особенностей дрона «Гастелло» является его способность к ночному полету и использованию в темное время суток. Также дрон поддерживает режим First Person View (FPV), что позволяет оператору получать видеопоток в режиме реального времени.

Одновременно с запуском производства «Гастелло», компания активно работает над увеличением доли российских комплектующих в составе дрона. В настоящее время около 30% комплектующих российского производства, включая карбоновые рамы и корпуса. Однако в ближайшие месяцы планируется увеличение этой доли до 95%.

Название дрона «Гастелло» было выбрано в честь Героя Советского Союза, летчика Николая Гастелло, который в первые дни Великой Отечественной войны совершил акт героизма, направив сбитый самолет на вражескую колонну.

Источник: РИА Новости

Фото: Unsplash