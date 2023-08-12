#
Дача/отпускIQ-тестПомощь автоюристаКрымКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Названы самые угоняемые автомобилиНазваны самые угоняемые автомобили
Бюро по борьбе с преступностью раскрыло самые...
Легендарный Nissan Skyline стал еще быстрееЛегендарный Nissan Skyline стал еще быстрее
Nissan представил спецверсии Nissan Skyline...
Самый маленький кроссовер Cadillac начали продавать в РоссииСамый маленький кроссовер Cadillac начали продавать в России
В Россию приехал Cadillac XT4 по цене 6,7 млн...

Легендарный Nissan Skyline стал еще быстрее

Nissan представил спецверсии Nissan Skyline Nismo и Nismo Limited

При создании автомобилей Skyline Nismo и Nismo Limited компания Nissan руководствовалась идеей, что седан должен быть таким же удобным, как стандартная модель, но при этом более быстрым. Знания, опыт и гоночные технологии Nismo позволили воплотить задуманное.


Стандартный 3-литровый V6 с двойным турбонаддувом форсирован до 414 л. с. и 550 Н·м крутящего момента. Трансмиссия будет иметь три режима работы: Standard, Sport и Sport+.


Экспертиза «За рулем»: могут ли охлаждающие жидкости загубить мотор?
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
БАМ: история трудового подвига

Вода, бензин, спирт… – какие жидкости пригодятся в путешествии?

Хорошую управляемость обеспечат спортивные шины, специально настроенная подвеска и высокопроизводительные тормоза.

Внешне Nissan Skyline Nismo отличают 19-дюймовые легкосплавные диски Enkei, новые бамперы с красными линиями, иная решетка радиатора и значки Nismo.

Интерьер также претерпел изменения. Руль был заменен на новый, установлены кресла Recaro, а некоторые элементы обиты замшей.


Что касается Nissan Skyline Nismo Limited, его тираж ограничен 100 экземплярами, в отличие от версии Nismo, которых будет выпущено 1000 штук. Отличаться он будет окрашенными в бронзовый цвет колесами, табличкой на двигателе с названием производителя двигателя, эксклюзивной табличкой с серийным номером и уникальным логотипом.

Источник: Carscoops

Фото: Nissan

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемЛежнин Роман
Количество просмотров 1
Поделиться:
Оцените материал:
0