Легендарный Nissan Skyline стал еще быстрее

Nissan представил спецверсии Nissan Skyline Nismo и Nismo Limited

При создании автомобилей Skyline Nismo и Nismo Limited компания Nissan руководствовалась идеей, что седан должен быть таким же удобным, как стандартная модель, но при этом более быстрым. Знания, опыт и гоночные технологии Nismo позволили воплотить задуманное.

Стандартный 3-литровый V6 с двойным турбонаддувом форсирован до 414 л. с. и 550 Н·м крутящего момента. Трансмиссия будет иметь три режима работы: Standard, Sport и Sport+.

Хорошую управляемость обеспечат спортивные шины, специально настроенная подвеска и высокопроизводительные тормоза.

Внешне Nissan Skyline Nismo отличают 19-дюймовые легкосплавные диски Enkei, новые бамперы с красными линиями, иная решетка радиатора и значки Nismo.

Интерьер также претерпел изменения. Руль был заменен на новый, установлены кресла Recaro, а некоторые элементы обиты замшей.

Что касается Nissan Skyline Nismo Limited, его тираж ограничен 100 экземплярами, в отличие от версии Nismo, которых будет выпущено 1000 штук. Отличаться он будет окрашенными в бронзовый цвет колесами, табличкой на двигателе с названием производителя двигателя, эксклюзивной табличкой с серийным номером и уникальным логотипом.

Источник: Carscoops

Фото: Nissan