Названы самые угоняемые автомобили

Бюро по борьбе с преступностью раскрыло самые популярные среди угонщиков модели

На первом месте среди самых угоняемых в США в 2022 году, по данным Национального страхового бюро по борьбе с преступностью, оказались полноразмерные пикапы, которые составили более 25% всех угонов, зарегистрированных за год. На первом месте Chevrolet, с числом украденных автомобилей в США, достигшим 49 903. Далее пикапы Ford с 48 175 случаями краж. Пикапы GMC заняли девятое место в списке с 16 622 угонами.

Третье место заняла модель Honda Civic, с 27 113 угонами, а четвертое место досталось Honda Accord с 27 089 случаями краж. Интересно отметить, что Hyundai Sonata (21 707) и Elantra (19 602) также вошли в список самых угоняемых моделей. Kia Optima, большая часть которых была моделями 2015 года, попала в список с 18 221 случаями краж.

Уровень угонов автомобилей в США увеличился на 7% в прошлом году, что подчеркивает необходимость принятия мер для защиты своего автотранспорта.

Источник: Carscoops