Где у нее крышка?! Машины с самым необычным расположением заливной горловины (видео)

Вышел видеообзор автомобилей с оригинальным расположением крышки бензобака

Казалось бы, выбор крайне невелик: слева или справа. Однако в истории автопрома можно найти немало примеров того, как разработчики экспериментировали с расположением заливной горловины бензобака и, соответственно, его крышкой. Справедливости ради стоит заметить, что в последние полвека эти эксперименты значительно поутихли.

А ведь были времена необузданной автомобильной оригинальности! Взять хотя бы Oldsmobile 88, невероятно роскошный седан 1958 года. Под первым «слоем» удивительных дизайн-решений: кузов без центральной стойки, длинные продольные «ребра» и напоминающие дюзы фонари – скрывался сонм мелких, но не менее интересных деталей.

И одна из них была уютно помещена как раз в один из задних фонарей. Чтобы получить доступ к заливной горловине бензобака, нужно было откинуть крышку на хромированном корпусе левого фонаря вместе с частью эффектного крыла-«плавника». Каждая заправка походила на сцену из шпионского боевика!

И да, вы совершенно правы: в истории советского автопрома случаи нестандартного расположения крышки бензобака тоже были. Вспоминаем, куда заливался бензин в Запорожцах, Москвичах и их иностранных собратьях.

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