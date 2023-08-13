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Land Rover выпустит уменьшенную версию Defender

Появились первые подробности о новом Land Rover Defender Sport

Новый внедорожник разработан на основе платформы электрифицированных автомобилей EMA.

Согласно информации издания Autocar, новый младший Defender станет частью семейства небольших внедорожников следующего поколения, включающего Range Rover Evoque, Velar и Land Rover Discovery Sport.

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Новый Defender умело переделали под классический

Генеральный директор Jaguar Land Rover (JLR), Адриан Марделл, подтвердил существование маленького Defender, заявив на конференции для инвесторов, что «бренды Range Rover, Defender и Discovery сойдут с платформы [EMA]».

Ранее в этом году Jaguar Land Rover объявила о намерении сделать бренды Defender, Discovery и Range Rover самостоятельными. Компания также упростила свое название с Jaguar Land Rover до JLR и представила новый логотип, подчеркивающий эволюцию и переход к новой эпохе.

Источник: Carscoops

Фото: JLR

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За РулемЛежнин Роман
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Отзывы о Land Rover Defender (4)

— Ужасный автомобиль, не советую.
Land Rover Defender  2008
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

нет

Недостатки:

летит всё, начиная с двигателя и кончая переключателем света. За 9летэксплуатации поменял на сраном дефендоре-110 :1.двигатель;2.коробку;3.раздатку;4.передний и задний мост;5.замок зажигания;6.рулевку в сборе и ещё кучу мелочей таких как крестовины на карданах(летят каждый год).

Комментарий:

Вот Вам и хвалёный лендровер-дефендер. Если в 2010г больше знал о машине, обходил её 10 дорогой. А сейчас за такие деньги ,что я вложил в неё - смеяться будут если озвучу. И хвалят дефендер только представители Л.Р, кто на них зарабатывает деньги. Очень дорогая машина, одним словом - конструктор для дураков, у кого есть лишние деньги. Люди - не видитесь на рекламу, если хотите взять вездихода, берите старенький гелендваген и доводите до ума, Что я и сделал. Разница огромадная.

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