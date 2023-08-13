Hyundai представила две спецверсии Creta

Представлены особые версии Hyundai Creta Adventure и Alcazar Adventure

Hyundai Creta Adventure представлена с бензиновым двигателем, а Alcazar Adventure, которая является трёхрядной версией Creta, доступна как с бензиновым, так и с дизельным двигателем.

Оба автомобиля получили ряд особенностей: видеорегистратор, затемнённую решётку радиатора с чёрным логотипом Hyundai, затемнённые молдинги на дверях и корпуса зеркал заднего вида, 17-дюймовые легкосплавные диски и специальные значки Adventure на передних крыльях.

Creta оснащается 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 115 л. с. и 144 Н·м. Этот вариант доступен в комплектации SX с 6-ступенчатой механической коробкой передач и комплектации SX (O) с вариатором.

Alcazar предлагает два варианта двигателя: 1,5-литровый турбобензиновый с мощностью 160 л. с. (253 Н·м) и 1,5-литровый дизельный с мощностью 116 л. с. (250 Н·м). Версия Alcazar Adventure с отделкой Platinum доступна только с 6-ступенчатой механической коробкой передач, а в комплектации Signature (O) - с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач с двойным сцеплением для бензинового двигателя и 6-ступенчатой автоматической коробкой передач для дизельного двигателя.

Автомобили также предлагают новый вариант цвета - Ranger Khakhi, который дебютировал на новом кроссовере Exter. Версии Adventure также дополнили ковриками и серебристыми накладками на педали.

Источник: IXBT

Фото: Hyundai