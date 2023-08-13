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Hyundai представила две спецверсии Creta

Представлены особые версии Hyundai Creta Adventure и Alcazar Adventure

Hyundai Creta Adventure представлена с бензиновым двигателем, а Alcazar Adventure, которая является трёхрядной версией Creta, доступна как с бензиновым, так и с дизельным двигателем.

Оба автомобиля получили ряд особенностей: видеорегистратор, затемнённую решётку радиатора с чёрным логотипом Hyundai, затемнённые молдинги на дверях и корпуса зеркал заднего вида, 17-дюймовые легкосплавные диски и специальные значки Adventure на передних крыльях.

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Creta оснащается 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 115 л. с. и 144 Н·м. Этот вариант доступен в комплектации SX с 6-ступенчатой механической коробкой передач и комплектации SX (O) с вариатором.

Alcazar предлагает два варианта двигателя: 1,5-литровый турбобензиновый с мощностью 160 л. с. (253 Н·м) и 1,5-литровый дизельный с мощностью 116 л. с. (250 Н·м). Версия Alcazar Adventure с отделкой Platinum доступна только с 6-ступенчатой механической коробкой передач, а в комплектации Signature (O) - с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач с двойным сцеплением для бензинового двигателя и 6-ступенчатой автоматической коробкой передач для дизельного двигателя.

Автомобили также предлагают новый вариант цвета - Ranger Khakhi, который дебютировал на новом кроссовере Exter. Версии Adventure также дополнили ковриками и серебристыми накладками на педали.

Источник: IXBT

Фото: Hyundai

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За РулемЛежнин Роман
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Отзывы о Hyundai Creta (12)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Hyundai Creta  2017
/ срок владения: 3 - 5 лет

Достоинства:

Качество, удобство, комфорт.

Недостатки:

Пока нет. Но если придраться, то маленький багажник.

Комментарий:

Владел Хендай Акцент, потом Солярис, потом взял Кия Церато, После Хендай Крета. Отзыв по владению 4 года. Машина полный улет, не знаю куда еще гнаться, когда по нынешним ценам машина удовлетворяет полностью. Брать дороже и комфортнее? Не хочу отдавать за железку 3-4 миллиона. Даже если хотел поменять на Туссан, то отдав за машину 2 миллиона я потерял бы половину комфорта из комплектации, а это не очень хочется. Китайцев не рассматриваю, и даже слушать не хочу, что не говори, а сравнивать эти ржавые громыхалки нечего. Есть у друзей и знакомых, покатался, знаю. Машина проходит обслуживание у дилера, проблем нет. Есть что было бы, то с удовольствием поделился бы. Проехал по бездорожью, ездил по степям на охоту, негде не подвела. И даже намеков не было где-то застрять, хотя передний привод. Если кто и пишет отрицательные отзывы, то нужно по проблеме обратится к дилеру, потому что все бывает, нужно смотреть. Я всегда рассматриваю только Хендай, и остановился на нем, потому что поменял уже 3 машины, и никогда проблем не было. Считаю, что это надежный семейный автомобиль. Хочется большего, но цены просто пипец, поэтому довольствуемся этим)))

+2