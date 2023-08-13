В Россию приехал внедорожник больше и дешевле Land Cruiser 300

В России начали продавать новый Nissan Patrol 2023 года

Один из дилеров в Новосибирске предлагает модель с мотором V8 объемом 5,6 литра и мощностью 428 л. с. за 7,9 миллиона рублей.

В Иркутске в наличии есть две машины с 4-литровым мотором V8 мощностью 275 л. с. по цене 8,8 миллиона рублей. Еще один дилер в Краснодаре предлагает автомобиль с такими же характеристиками за 9,5 миллиона рублей. Как видно, цены намного ниже, чем у подорожавшего Land Cruiser 300.

Все версии Nissan Patrol оснащены полным приводом и обычной гидромеханической коробкой передач. Комплектация Platinum City включает датчики света и дождя, электропривод двери багажника, люк, подогрев и вентиляцию передних сидений, беспроводную зарядку для смартфона, медиасистему с экраном диагональю 12,3 дюйма и 13 динамиками BOSE, а также адаптивный круиз-контроль и климат-контроль.

Один из важных аспектов нового Nissan Patrol - его просторный интерьер. Габариты автомобиля составляют 5315 х 1995 х 1955 мм, а длина колесной базы составляет 3075 мм.

Источник: Drom.ru

Фото: Nissan