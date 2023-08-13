Деревянная копия внедорожника с потрясающей детализацией (видео)
На YouTube-канале Woodworking Art, который посвящен деревянным масштабным моделям известных автомобилей, опубликовали процесс создания масштабной копии внедорожника Ford Explorer из дерева.
Модель очень хорошо детализирована, реалистичный салон проработан на высшем уровне, пружинная подвеска функционирует, открываются двери, багажник и капот.
Повторяют оригинал также колесные диски, зеркала, шильдики, решетка радиатора. Фары и фонари тоже имеют прекрасную детализацию.
Канал пользуется популярностью, на него подписано уже более 3,5 млн человек. Создатель канала заявил, что намерен набрать не менее 10 млн подписчиков.
Источник: YouTube-канал Woodworking Art
Фото: Скриншот видео YouTube
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Отзывы о Ford Explorer (1)
Привет!Странно как то!У нас это роскошь!А в штатах на таких сараях бабушки пенсионерки за хлебом в гипермаркеты гоняют!А виной всему самое лучшее транспортное налогообложение!Да и зарплаты у нас самые большие в Европе!Нам весты в три- дорого зато втюхивают!И уже прям в наглую просят за это один миллион рублей!